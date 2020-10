Pesante sconfitta per l’Ambrì Piotta nello scontro diretto di bassa classifica con il Rapperswil. Alla Valascia finisce 5-1 per i sangallesi, con D’Agostini a segnare il primo e finora unico gol in campionato per i biancoblù, ancora fermi a zero punti dopo tre partite. Dopo un primo tempo convincente, chiuso sull’1-1, nel periodo centrale i leventinesi hanno regalato il nuovo vantaggio ospite per poi abbassare notevolmente il ritmo. Ad immagine di un bruttissimo terzo tempo (parziale di 0-3), nel quale ai Lakers sono bastate le invenzioni dei loro tre stranieri (Cervenka su tutti) per chiudere il confronto. Domani la squadra di Cereda affronterà la lunga trasferta di Ginevra per cercare i primi punti di questa stagione. Di seguito la cronaca del match.

Primo tempo

L’Ambrì parte bene, mettendo subito tanti dischi su Nyffeler, ma a passare in vantaggio al 3’58’’ è il Rapperswil, con Cervenka nella posizione ideale per sfruttare un rimbalzo favorevole. Al 6’52’’ D’Agostini pareggia i conti in power-play: è la prima rete in campionato per i biancoblù. La squadra di Cereda continua a spingere (10 tiri a 2 dopo 10’), ma spreca malamente la seconda superiorità numerica al 14’, prima di colpire due pali con Zwerger (15’32’’) e D’Agostini (17’38’’).

Secondo tempo

I biancoblù iniziano in power-play e si rendono pericolosi con D’Agostini e Novotny. Al 24’ Goi riceve 2’+10’ per una carica alla balaustra, ma è l’Ambrì a sfiorare il gol in shorthand con un 2 contro 1 sciupato da Müller e Bianchi. Rispetto alla prima frazione la superiorità territoriale dei padroni di casa è meno evidente, ma le occasioni non mancano. Al 37’25’’, sugli sviluppi di un box-play, i Lakers trovano il 2-1 in contropiede con Rowe. All’origine vi è un disco perso da Hächler.

Terzo tempo

I leventinesi faticano a ritrovare il giusto ritmo e il Rapperswil ne approfitta segnando il 3-1 con Profico al 43’48’’. Splendido l’assist da dietro la porta di Cervenka per la gran botta al volo dell’ex difensore bianconero. L’Ambrì accusa il colpo, costringendo Cereda a chiamare il time-out al 49’22’’. La reazione non arriva. Anzi: appena 24 secondi dopo Clark realizza il 4-1 servito da un’altra magia di Cervenka. Al 53’52’’ Trisconi supera Nyffeler, ma la rete non viene convalidata. Al 54’22’’ un pasticcio difensivo favorisce il 5-1 di Lhotak.

