Negli incontri precedenti, gli svizzeri avevano perso sei volte di fila contro i cechi. Questi ultimi, per la prima volta in un Mondiale, hanno perso i loro primi due incontri. Venerdì sono stati infatti sconfitti dalla Russia per 4-3.

Reti: 15’ Chytil (Kovar, in 5c4, esp. Herzog) 1-0. 18’ Hofmann (Ambühl, in 4c5, esp. Lenc) 1-1. 25’ Meier (Hischier, in 4c5, esp. Lenc) 1-2. 39’ Scherwey (Praplan) 1-3. 51’ Meier (Corvi, in 4c5, esp. Chytil) 1-4. 55’ Smejkal (Chytil) 2-4. 58’ Hofmann (Simion, in 4c5, esp. Kovar) 2-5.