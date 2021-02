Con 12 reti all’attivo, Dario Bürgler è il miglior realizzatore del Lugano. In scadenza di contratto, a 33 anni l’attaccante si augura di continuare la carriera in maglia bianconera. «Ma so che sono tempi difficili – spiega – e che dovrò attendere ancora un po’ prima di conoscere il mio futuro».

Dario Bürgler è alla sua quinta stagione a Lugano, ma ancora non sa dove giocherà il prossimo anno. Il rinnovo del contratto non è ancora arrivato...

«Non avere ancora un posto di lavoro assicurato per la prossima stagione un pochettino mi preoccupa, anche perché siamo già praticamente a fine febbraio. So però che a causa di tutto ciò che sta accadendo il club si trova in una situazione finanziaria delicata: devo insomma avere pazienza, vedremo quel che succederà. Ho già avuto qualche discussione con...