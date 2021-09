Eccolo qui, l’Ambrì Piotta più brutto di questa – ancora giovane – stagione. Se il primo k.o. della regular season - rimediato venerdì alla Gottardo Arena contro lo Zugo campione svizzero - aveva sortito comunque applausi per la prestazione proposta dai leventinesi, lo stesso non si può dire di quanto accaduto ieri sera alla Raiffeisen Arena di Porrentruy. Un match, quello contro la neopromossa, iniziato male e poi mai più rimesso sui binari auspicati. «Quando perdi 3-0 dopo un tempo, la strada si fa parecchio in salita - analizza amaramente a fine incontro l’attaccante biancoblù Dario Bürgler -. Abbiamo commesso degli errori stupidi che ci sono costati caro. Quando poi abbiamo cozzato contro il loro portiere Tim Wolf nel tentativo di rialzare la testa, ecco che è subentrata anche una certa...