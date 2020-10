Cinque sole reti in 45 partite di regular season, lo scorso anno. Già due in questo primo scorcio di stagione. Dario Bürgler è in ottima forma e sembra aver ritrovato le sue migliori sensazioni. «Mi sento bene, in primavera ho discusso tanto con Serge Pelletier», afferma l’attaccante bianconero a poche ore dalla sfida con lo Zugo.

Dario Bürgler, a livello individuale cosa è cambiato rispetto allo scorso campionato?

«In questi casi è davvero complicato capire con esattezza quali siano le differenze tra il presente e il recente passato. Alla fine della scorsa annata agonistica ho avuto tante discussioni con Serge Pelletier e con tutto lo staff degli allenatori. Abbiamo parlato un po’ di tutto e fin dall’inizio delle amichevoli sono riuscito a ritagliarmi uno spazio importante sul ghiaccio, sia...