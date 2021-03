Sembrava andare tutto liscio. Poi tutto storto. Alla fine il Lugano “salva” due importantissimi punti e chiude il suo bel weekend bernese con due vittorie, la seconda delle quali ottenuta all’overtime. Lo ha deciso Dario Bürgler con il gol del 4-3 al 62’05’’. Avanti 2-0 dopo 40 minuti giocati senza incertezze, nel terzo tempo i bianconeri si sono smarriti, facendosi ribaltare dal Berna, volato sul 3-2 con energie trovate chissà dove (per gli Orsi era la quinta partita settimanale...). A meno di tre minuti dal termine, però, una deviazione beffarda di Heed ha mandato tutti al supplementare. Per la squadra di Pelletier è la quinta vittoria consecutiva.

Il Berna riparte all’attacco, ma dopo una manciata di minuti il Lugano ritrova maggiore fluidità. A segnare l’1-0, al 25’53’’, è Herburger, terminale di una rapida triangolazione sull’asse Lammer-Bertaggia. Passati in vantaggio, i bianconeri insistono con lunghe manovre offensive. Al 29’28’’ Burren riceve la prima penalità dell’incontro per un fallo su Bertaggia. Con l’uomo in più, il Lugano trova subito il giusto ritmo e anche il conseguente 2-0: lo realizza Fazzini al 29’57’’, con uno slap che sfugge dal guantone di Wüthrich. Il Berna, alla sua quinta partita settimanale, appare in debito di ossigeno, mentre la squadra di Pelletier continua a spingere. Al 31’17’’ la scarsa lucidità dei padroni di casa porta ad un cambio scorretto e alla seconda superiorità numerica ospite: Fazzini colpisce il palo da due passi, poi gli Orsi sfiorano la rete in sorthand con Jeffrey. Zurkirchen è nuovamente attento. Nel finale il portiere bianconero si supera ancora su un tiro al volo di Scherwey.