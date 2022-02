Il coronavirus continua a mettere alla prova i nervi di Patrick Fischer e lo spirito d’adattamento della sua Nazionale. Per l’esordio di mercoledì mattina contro la Russia (ore 9.40), la Svizzera dovrà infatti fare a meno degli attaccanti Dario Simion e Denis Malgin, ancora in isolamento per la loro positività alla COVID-19. Mancherà dunque un’ala della prima linea e il centro della seconda. «Ovviamente vorremmo poter contare su tutti i nostri giocatori», spiega il tecnico. «Stiamo monitorando la situazione e speriamo di poterli reintegrare al più presto». Secondo le informazioni odierne, i valori di entrambi stanno migliorando, il che potrebbe significare un’uscita dalla quarantena in un tempo abbastanza breve. Lo staff non ha chiamato attaccanti sostitutivi in provenienza della famosa «taxi squad» (i riservisti, per intenderci) rimasta in Svizzera. Per ora solo Lukas Frick è volato in Cina per rimpiazzare Christian Marti.