Cogli l’attimo. Calvin Türkauf non se lo fa mai ripetere due volte. Prendete le Olimpiadi. Neanche doveva andarci. È stato richiamato all’ultimo, quando Senteler è risultato positivo al coronavirus. Ebbene, a Pechino il centro bianconero è stato uno dei migliori rossocrociati. Altra prova della sua prontezza di riflessi? Ieri a Rapperswil ha segnato il decisivo 3-1 chiudendo una splendida triangolazione con Morini e Fazzini, in quella che non era la sua linea originale. «Non era previsto che mi trovassi lì con loro», racconta divertito. «Arcobello è rientrato negli spogliatoi per risolvere un problema e così sono saltato in pista al suo posto. È andata bene, ma il grosso del lavoro lo hanno fatto Gio e il Fazz».

È stata una rete importante, come tante delle tredici fin qui realizzate dall’ex...