In sottofondo ci starebbero bene gli Oasis: «Don’t go away, say that you’ll stay». «Non andare via, dimmi che rimarrai». Come era capitato per Tim Heed, però, neppure Daniel Carr e Philipp Kurashev sono in grado di rassicurare i tifosi bianconeri sulla loro permanenza a Lugano una volta che inizieranno i campi d’allenamento in NHL. Carr – da stamattina a disposizione di Pelletier – ha firmato fino al 15 novembre, proprio come Heed. Rispetto al difensore svedese, però, l’attaccante canadese ha un’opzione fino al 31 dicembre. Ancora diversa la situazione di Kurashev: il rossocrociato d’origini russe è in prestito dai Blackhawks per tutta la stagione, ma può essere richiamato a Chicago in ogni momento. Sicuramente andrà ai camp per giocarsi le sue carte.

Nel nome del padre

Partito martedì da Edmonton,...