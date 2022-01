Poco pubblico, grande contestazione. Non contro l’Ambrì, che lotta e perde ancora, bensì contro gli arbitri. A far discutere è il 2-2 dello Zugo, accordato a Kovar dopo una lunga analisi delle immagini video. Sul ghiaccio, la rete non è stata accordata. Sembrava che Conz avesse compiuto un miracolo sulla botta al volo del ceco. Poi la doccia gelata. «Quando ho chiesto spiegazioni in panchina, gli arbitri mi hanno detto di essere sicuri che il disco fosse entrato. Secondo noi, invece, le immagini non sono conclusive», spiega Luca Cereda dopo essersi riunito per diversi minuti con il ds Paolo Duca e il presidente Filippo Lombardi. «Se devi cambiare una chiamata, devi essere al 100% sicuro. La sensazione è effettivamente che il disco abbia superato la linea, ma il feeling non basta. È la storia...