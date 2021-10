«Non è l’hockey champagne che ti porta a vincere, ma il lavoro duro». Le parole di coach Luca Cereda alla fine della sfida di Friburgo ben riassumono la serata vissuta dalla sua squadra: i biancoblù sono scesi in pista senza le necessaria fame per riuscire a ottenere punti contro la capolista. I Dragoni, all’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite, non hanno però fatto stravedere. Ne è uscita una partita bruttina, con un’intensità e un ritmo relativamente bassi, soprattutto rispetto alla prestazione fornita dai leventinesi la sera prima contro lo ZSC.

«Abbiamo preso una bella lezione di come si fa a vincere queste partite così equilibrate. Abbiamo giocato contro la squadra più in forma del momento, ma io di ‘hockey champagne’ non ne ho visto. Ho visto invece tanta determinazione, tanta...