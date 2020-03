Vincere un derby, il quarto sui sei stagionali, ma non avere a portata di mano chi ti spinge ad amare il tuo mestiere. È il malinconico destino toccato all’Ambrì Piotta, capace d’imporsi alla Cornèr Arena e privato dell’affetto dei propri tifosi alla sirena finale. Un 4-1, quello rifilato ai cugini bianconeri, per il quale Luca Cereda rende comunque omaggio ai supporter leventinesi. «Un momento molto emozionante di questa giornata è stata la partenza del nostro bus da Castione. I nostri tifosi erano infatti lì ad aspettarci e caricarci. Una prova di affetto che nel momento più difficile della gara con il Lugano, nel secondo tempo, ci è tornata alla mente. E che ci ha dato l’energia necessaria per rientrare in partita e disputare un ottimo terzo tempo». Per il coach dell’Ambrì «non esistono tanti miracoli. Settimana scorsa avevamo lavorato male e non abbiamo raccolto nulla. Alle ultime due partite ci siamo avvicinati dopo un blocco di allenamenti positivo. Il risultato sono stati due vittorie». E ora? Ora per l’Ambrì e gli altri club attendono con ansia l’assemblea straordinaria della Lega, in agenda lunedì. Cereda dice la sua in merito: «Sportivamente parlando la miglior soluzione sarebbe la fine del coronavirus e il ritorno alla normalità, con match disputati davanti al pubblico. Purtroppo non è il caso e ora attendiamo la decisione che sarà presa. Abbiamo preparato alcuni scenari, a seconda della data d’inizio del post-season».