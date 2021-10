Dopo aver perso l’ultimo derby contro un Lugano rimaneggiato, stavolta anche Luca Cereda deve fare la conta di feriti e ammalati. «Non so come giocheremo – afferma il coach biancoblù – ma qualcuno potrebbe avere più spazio». Non sarà il caso di Petr Cajka. Il topscorer dei Ticino Rockets, quinto miglior marcatore di Swiss League con 8 gol e 6 assist in 10 partite, resta per il momento a Biasca.

Assenze o no, il tecnico leventinese è più interessato all’attitudine con cui scenderà in pista la sua squadra: «Abbiamo perso due derby in pochi giorni. Sono state delle battaglie e questa sera non mi attendo nulla di diverso: dovremo essere subito pronti».

Dopo dodici partite, il «Cere» si dice abbastanza soddisfatto: «Diverse cose stanno funzionando piuttosto bene, anche considerando i molti cambiamenti...