Il Davos è la squadra del momento. Ha vinto alla Gottardo Arena volando in testa alla classifica. Ma i tre punti, ieri sera, li avrebbe meritati l’Ambrì Piotta, uscito tra gli applausi convinti di una pista «sold out». I leventinesi hanno fatto la partita, hanno tirato più del doppio (50 a 23!), ma hanno perso per i soliti motivi: scarsa cattiveria sotto porta, power-play inefficace (anche in 5 contro 3) e stranieri dalle polveri bagnate. Gli ospiti, invece, hanno raccolto la posta piena grazie ai loro «import», con Stransky autore del 2-1 in doppia superiorità numerica (tanto per gradire) e con Bromé decisivo con la rete del 3-2 a 5 minuti dalla terza sirena. I biancoblù pensavano di essere riusciti a raddrizzare subito la gara, ma il 3-3 di Bürgler è stato annullato per fuorigioco dopo il...