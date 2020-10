Dicevano che con il pubblico tutto seduto e silenziato dalla mascherina, senza tifo organizzato e senza il settore ospiti, sarebbe stato come assistere ad un evento sportivo in Nordamerica. E infatti sugli spalti dell’ovattata PostFinance Arena c’era anche una stella dei New Jersey Devils, Nico Hischier, accomodatosi al fianco della ds bernese Florence Schelling. La cosa più simile alla National Hockey League, però, l’ha mostrata Gaëtan Haas. Reduce dalla sua prima stagione con gli Edmonton Oilers, il centro del Berna deve aver rubato qualche trucchetto al fenomenale Connor McDavid, suo compagno in Canada. E a pagarne le conseguenze è stato l’Ambrì Piotta, punito dopo 14 secondi del periodo centrale dallo spettacolare assolo dell’ex Bienne. Bravo lui, senza per forza voler cercare un colpevole...