L’Ambrì Piotta ha ripreso la preparazione fisica in piccoli gruppi: un piccolo grande passo verso una nuova normalità. Un momento speciale, apprezzato sia dai giocatori biancoblù si da Luca Cereda: «È stata sicuramente una bella cosa - conferma il tecnico leventinese -. So di avere a disposizione un gruppo che lavora, ma un conto è vedersi solo via computer, un altro è incontrarsi e poter scambiare due parole. Mi facevo qualche domanda riguardo a questo processo di risocializzazione ed invece ho visto dei ragazzi tranquilli e sereni. Non ho avvertito particolari timori, insomma. Ci siamo organizzati al meglio: c’è del disinfettante ovunque e manteniamo il più possibile le distanze sociali».

Una prima riunione

