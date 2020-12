Quella subita martedì a Bienne è stata una scoppola. Un 7-1 severo fin che si vuole, ma indicativo di una serata storta. Da dimenticare, verrebbe da dire, se non fosse che a ricordare il passato, bello o brutto che sia, arrivano sempre puntuali le statistiche di Brenno Canevascini. «Era da 202 partite che l’Ambrì Piotta non perdeva con almeno 6 reti di scarto», fa sapere l’avvocato di fede biancoblù. «L’ultima volta accadde il 17 febbraio 2017 a Friburgo: finì 7-0». Stiamo parlando di quasi quattro anni fa, quando ancora non c’era Cereda. «Sono invece trascorse 143 gare dall’ultima volta che i leventinesi hanno subito 7 reti», aggiunge Canevascini. «Storia del 19 gennaio 2018: 7-3 a Zugo». Insomma, un passivo così non si era mai visto da quando in panchina c’è il coach di Sementina. Il quale,...