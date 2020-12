Una fresca e soleggiata domenica di dicembre che non rimarrà nella storia dell’Ambrì Piotta – battuto dal fanalino di coda Langnau dopo tre vittorie di fila – ma che resterà nella testa e nel cuore di Karim Del Ponte. L’unico volto sorridente, nello spogliatoio biancoblù, è quello del 22.enne difensore ticinese, prelevato dai Rockets per sopperire alle assenze di Pezzullo, Fohrler e Zaccheo Dotti. La sconfitta pesa anche a lui, ci mancherebbe, ma quella di oggi è stata pur sempre la sua prima partita in National League. Solo alcuni cambi nel primo tempo, per un totale di 3’36’’, ma anche due tiri e un’attitudine positiva: «Peccato per il risultato, ma per me è stata una bellissima esperienza», ci dice il fratellino di Ajla, stella dell’atletica rossocrociata. «Ho saputo che avrei giocato con...