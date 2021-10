Piccolo quiz per gli amanti delle statistiche: chi è il giocatore del Lugano con le migliori statistiche individuali a livello di + e -? Mirko Müller? No. Santeri Alatalo? Nemmeno. Luca Fazzini? Acqua. Il migliore è Alessandro Chiesa, che vanta un invidiabile +8 che lo piazza attualmente al 10. posto del campionato. Non male per un difensore di una squadra che, ultimamente, ha subito troppe reti. A 34 anni anni l’ex capitano sta dimostrando di poter ancora dire la sua. Anche contro l’Ajoie, martedì, il «Gesa» era in pista in occasione di una delle quattro reti bianconere.

Lavoro e serenità

Già, l’Ajoie. Poteva trasformarsi in una di quelle sfide a doppio taglio, per il Lugano. In caso di malaugurata sconfitta i dubbi e le preoccupazioni in casa bianconera sarebbero aumentati in maniera esponenziale....