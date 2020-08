La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Alessandro Chiesa non è più il capitano del Lugano. Una decisione presa dal club bianconero che il difensore ticinese ha incassato con signorilità: «Mentirei se dicessi che all’inizio non ci sono rimasto un po’ male, ma continuerò a dare il massimo per questa maglia».

Dopo quattro stagioni con la «C» sul petto Alessandro Chiesa non è più il capitano del Lugano. Una decisione del club difficile da accettare?

«No, non porrei la questione in questi termini. È vero, mentirei se dicessi che quando Hnat Domenichelli me lo ha comunicato non ci sono rimasto un po’ male, ma ho ascoltato e capito le motivazioni del club. C’è insomma stata un po’ di delusione, ma è finita lì: ho avuto l’onore di essere il capitano del Lugano, sono stato fiero di indossare...