«È stata lunga, ma in famiglia per fortuna stiamo tutti bene: dall’inizio della crisi abbiamo seguito scrupolosamente le misure adottate dalle autorità politiche. Ora ci auguriamo con tutto il cuore che la situazione vada progressivamente migliorando». Inizia così la nostra lunga chiacchierata con Alessandro Chiesa, capitano di un Lugano che - come tutte le altre squadre - si sta preparando a secco in vista di una stagione ancora avvolta da parecchie incertezze.

Come procedono gli allenamenti fisici, Alessandro Chiesa?

«Quella in corso è già la sesta settimana di lavoro individuale. Ci siamo organizzati: ci è stata data la possibilità di avere a disposizione, a casa, pesi e cyclette. Da lunedì chi lo desidera - dopo aver superato i test medici - può facoltativamente ricominciare ad utilizzare...