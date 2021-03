La stagione scorsa, dopo il famoso derby perso 7-2 costato il posto a Sami Kapanen, Alessandro Chiesa non aveva trattenuto le lacrime. Quest’anno, contro l’Ambrì, sono arrivati cinque successi in altrettante sfide. Un bel cambiamento, non c’è che dire: «Abbiamo interpretato ogni partita con lo spirito giusto. Non abbiamo mai vinto facilmente, siamo sempre scesi in pista rispettando l’avversario, sapendo di doverci sporcare le mani. Contro i biancoblù non possiamo pretendere di badare all’estetica. L’unica soluzione è lavorare più di loro e mettere i nostri attaccanti in condizione di colpire. Davanti la qualità non ci manca di certo, come dimostra il 2-1 di Arcobello, un gol da vero cecchino». Una rete propiziata da un lungo passaggio dello stesso Chiesa, che si meriterebbe un assist... in terza: «Ogni tanto riesco anch’io a leggere il gioco», scherza l’ex capitano. Che poi torna serio: «Dobbiamo sempre ricordarci che i nostri successi partono dalla solidità difensiva. È così sin dal primo giorno in cui è arrivato Serge, la stagione scorsa. Ogni nostra serie positiva, è stata costruita su quelle basi, sulla pazienza, sulla voglia di sacrificarsi. Non siamo spettacolari, ma giochiamo in modo duro dietro e sappiamo essere concreti. In questi ultimi due derby vinti abbiamo fatto la differenza anche con i box-play e i tiri bloccati». Nel dire addio alla Valascia, Chiesa un po’ si trattiene: «Prima di tutto dobbiamo assicurarci un posto nelle prime sei ed evitare i pre-playoff. Chiaramente guardiamo anche alle squadre che ci stanno davanti. Proveremo a scalare qualche posizione».