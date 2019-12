Chris Egli giocherà la Coppa Spengler con la maglia dell’Ambrì Piotta, a renderlo noto è stato poco fa lo stesso club leventinese. «Come prevedevano gli accordi - si legge in una nota - Chris era stato richiamato nei Grigioni poichè la situazione infortunati in casa Davos lo aveva reso necessario. Tuttavia, dato che diversi giocatori del suo club di provenienza sono tornati a disposizione, Chris potrà disputare la Coppa Spengler con la maglia biancoblù come previsto dall’accordo iniziale di prestito».