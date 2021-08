Il Lugano attualmente è un cantiere aperto. Deve assimilare il sistema di gioco targato Chris McSorley ed è inoltre costretto in questi giorni a rinunciare a sei titolari inamovibili. Eppure i bianconeri sono stati capaci di mettere sotto senza tanti complimenti lo Skelleftea. Una squadra, quella svedese, non spumeggiante ma sicuramente molto solida e estremamente organizzata. È dunque iniziata nel migliore dei modi l’avventura di McSorley sulla panchina bianconera, con un successo che vale i primi punti in Champions League e che permette di accumulare fiducia in vista dei prossimi impegni.

Ancora tanto lavoro

Ha il sorriso, il tecnico canadese: «Devo dire - afferma - che il nostro miglior giocatore in pista è stato Niklas Schlegel. Ci ha tenuti in partita fino a quando la squadra ha cominciato...