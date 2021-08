Chissà se in finlandese Tappara vuol dire tappeto. Il Lugano è finito proprio lì, steso sul ghiaccio, battuto dalla forte squadra di Tampere, implacabile nello sfruttare le ingenuità bianconere del secondo tempo. Due cambi scorretti tra il 25’53’’ e il 26’18’’ hanno permesso agli ospiti di andare sul 2-0. Poco dopo Alatalo, nativo di Tampere, ha servito un avversario nello slot, regalandogli il 3-0. Un’altra inferiorità numerica ha quindi certificato la prima sconfitta bianconera in questa Champions, con il 4-0 al 33’03’’. Sette minuti d’inferno non hanno lasciato scampo alla squadra di McSorley.

Giovani all’arrembaggio

Fin qui la cronaca, dura e cruda, dei momenti decisivi. Nel pirotecnico finale il Lugano ha provato a rientrare, ma la speranza è durata poco. Impossibile, però, tralasciare...