Il Lugano ha scelto la vigilia di Halloween per mettere in scena uno spaventoso «Hockey Horror Show». Travestiti da fantasmi, i bianconeri sono subito spariti dal ghiaccio, permettendo al Ginevra di volare sul 2-0 in meno di 9 minuti e di chiudere la partita con il 4-0 segnato in inferiorità numerica al 37’18’’. Senza idee, senza emozioni, senza passione, la squadra di Chris McSorley è apparsa confusa, disunita e impacciata in ogni aspetto del gioco. L’attacco? Impalpabile, lento, impreciso e prevedibile, con poche iniziative individuali (quasi tutte di Fazzini) mai veramente in grado di impensierire Descloux. La difesa? Molle, fragile, sfilacciata. Contro una squadra in piena crisi quale il Servette, penultimo in classifica, i bianconeri non hanno saputo portare in pista la giusta dose di...