Il match di hockey su ghiaccio previsto questa sera a Cham tra Svizzera e Canda è stato annullato. Christian Marti è infatti risultato positivo al coronavirus. Per non correre rischi, svizzeri e canadesi hanno dunque deciso di annullare la partita. Il difensore degli ZSC Lions ha dovuto lasciare gli allenamenti e non potrà volare con la squadra da Zurigo a Pechino per i Giochi olimpici.