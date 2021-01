Nel segno di Diego. A Langnau ci ha pensato il centro italiano, con due tiri decisivi, a risolvere una sfida complicata e tutt'altro che spettacolare. Alla fine sono arrivati due punti, la prestazione difensiva è stata solida e la sensazione è che nonostante tutto vada anche bene così. Alla Ilfis è infatti andata in scena una partita confusa dal primo all'ultimo minuto, in cui gli uomini di Cereda hanno lavorato tanto in retroguardia ma hanno nuovamente fatto maledettamente fatica a crearsi nitide occasioni da rete.

Ognuno deve prendersi più responsabilità

«Sicuramente è mancato qualcosa a livello offensivo. Abbiamo cambiato un po’ le linee e mancano anche giocatori importanti, ma ognuno adesso deve prendersi più responsabilità e cercare di colmare il vuoto lasciato da queste assenze. Non è facile,...