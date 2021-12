Fare quadrato. Ovvero – dizionario alla mano – «unirsi, restare compatti per proteggere qualcosa o per difendere se stessi da attacchi esterni». L’Ambrì, al termine dell’allenamento di ieri mattina, ha invece scelto di disporsi in cerchio. Tutti abbracciati a centro pista, in vista di un derby molto importante. «È stato un gesto simbolico, lo avevamo già fatto in passato. Significa che siamo un gruppo unito e che giocando così, tutti insieme, l’uno per l’altro, siamo più forti», ci spiega Damiano Ciaccio.

Cancellare il Langnau Sarà un derby importante, sì, perché i biancoblù non se la stanno passando bene. I risultati latitano. E i «blackout» iniziano a costare cari. Le ultime undici partite, con due sole vittorie, hanno fatto retrocedere i leventinesi in classifica. Due punti dietro al Lugano,...