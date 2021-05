Dopo Santeri Alatalo e Samuel Guerra, l’hockey club Lugano ha annunciato oggi l’ingaggio di «un altro tassello fondamentale per il suo reparto difensivo del presente e del futuro». La società bianconera ha infatti siglato questa notte un contratto valido per le prossime sei stagioni (2021-2027) con il difensore Mirco Müller, nato a Winterthur il 21.03.1995, «particolarmente apprezzato nel mondo dell’hockey per la sua solidità sul piano difensivo».

«La brillante stagione 2012/13 giocata con la maglia degli Everett Silvertips in Western Hockey League (WHL) e i Mondiali U18 e U20 disputati con la Nazionale rossocrociata nello stesso inverno lo hanno spinto verso il prestigioso draft NHL al primo turno (18. assoluto) da parte dei San José Sharks nell’estate del 2013. Da quel momento Müller è sempre rimasto oltre Atlantico, collezionando complessivamente 188 partite di NHL (5 reti, 23 assist) con i San José Sharks e i New Jersey Devils e 145 gare di AHL (5 reti, 35 assist) con i Worcester Sharks, i San José Barracuda e i Binghamton Devils. Nell’ultimo campionato ha poi vestito nella seconda parte della stagione i colori del Leksand in Svezia. Gli appassionati ricordano Mirco Müller tra gli straordinari protagonisti della magica cavalcata che nel 2018 ha portato ai campionati del mondo di Copenhagen la Nazionale di Patrick Fischer fino ai rigori nella finalissima contro la Svezia. In quella competizione risultò infatti il miglior svizzero in assoluto nella statistica dei +/- (+9) e venne scelto dai media fra i “Top 3 Player” dei rossocrociati. Mirco Müller si trova attualmente a Riga dove, a partire da sabato, sarà una tra le certezze della Nazionale elvetica ai Mondiali in Lettonia»