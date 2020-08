Voglia e ritmo. È un po’ come liberare una mandria di cavalli selvaggi dopo averla rinchiusa per cinque mesi in un recinto. In questi primi allenamenti sul ghiaccio di Biasca i biancoblù ci stanno dando dentro parecchio. Osservandoli dai gelidi spalti della Raiffeisen Arena, sembra che il campionato debba iniziare domani.

Del domani, invece, non v’è certezza. Il mirino di allenatori e giocatori rimane sempre puntato al 18 settembre, a una prima giornata di regular season molto traballante, ma ancora cerchiata sul calendario. Lavorare così, senza sapere come e quando inizierà la stagione, non è però evidente. «È molto difficile, sì, ma non dobbiamo neanche sbatterci la testa», racconta l’ultimo arrivato Julius Nättinen. «Bisogna concentrarsi su ciò che dobbiamo fare e dare il massimo. In questi...