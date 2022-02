L’attaccante canadese Cory Conacher, sotto contratto con il Berna, terminerà la stagione in prestito all’Ambrì-Piotta. A comunicarlo è il club leventinese.

In carriera Conacher ha giocato 203 partite in NHL totalizzando 31 gol e 47 assist con le maglie di Tampa Bay, Ottawa, Buffalo e NY Islanders. In National League il classe ’89 ha disputato un totale di 147 partite condite da 123 punti (60 gol e 63 assist), mentre nella corrente stagione Cory ha collezionato 36 presenze mettendo a referto 20 punti.