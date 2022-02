Un po’ spaesato, per dirla con le parole di Luca Cereda, ma felice e motivato. Cory Conacher si è presentato alla Gottardo Arena con il sorrisetto di chi, sotto sotto, non vede l’ora di fare un dispetto alla sua ex squadra. Sì, l’attaccante canadese farà di tutto per regalare i pre-playoff all’Ambrì Piotta, a discapito di quel Berna che – da un giorno all’altro – ha deciso di liberarsi di lui nonostante un contratto ancora valido per la prossima stagione. «Sto vivendo emozioni contrastanti», racconta il 32.enne di Burlington, Ontario. «Da un lato sono un po’ frastornato. È inevitabile, ho lasciato in fretta e furia una città in cui mi trovavo bene e alla quale sarò per sempre legato da ricordi indelebili. E mi riferisco soprattutto al titolo del 2016. Dall’altro lato, però, sono eccitato per...