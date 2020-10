Che prima o poi sarebbe successo, beh, si sapeva. Certo, ci si augurava che accadesse il più tardi possibile e invece il mondo dell’hockey svizzero – e della NL in particolare – deve già fare i conti con la pandemia di coronavirus. No, vista la situazione non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Dopo sole quattro giornate di campionato già emergono paure ed incognite. Poteva capitare ovunque, è successo a Lugano: l’attaccante Alessio Bertaggia è stato testato positivo alla COVID-19. Ha iniziato ad avvertire i primi sintomi sabato scorso, durante la partita disputata dalla squadra bianconera a Friburgo. E proprio il Gottéron ha comunicato la positività di quattro suoi giocatori: tutti in quarantena e sfide del weekend a venire rinviate. Bertaggia non ha portato a termine l’incontro e ha fatto...