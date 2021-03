Ha vissuto un inverno condizionato dagli infortuni, Benjamin Conz. Ora il portiere biancoblù è di nuovo in piena forma, pronto a dare una mano importante alla squadra nella caccia ai pre-playoff: «Sono fiducioso – afferma – perché basta poco per tornare sulla strada giusta».

La prima domanda è tanto banale quanto scontata: come sta Benjamin Conz?

«Fisicamente adesso sto di nuovo bene. Dal punto di vista mentale non è invece stato un inverno facile. È stato piuttosto complicato gestire due infortuni. Fortunatamente non sono mai rimasto lontano dal ghiaccio troppo a lungo: anche se non potevo forzare, essere in pista con i compagni mi ha aiutato a superare questo momento difficile. Ma il brutto è alle spalle, mi sento in forma ed questo ciò che più conta».

Per ritrovare il ritmo Conz ha disputato...