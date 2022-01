Benjamin Conz ha incassato 400 gol, eppure è un portiere felice. No, non è uno scherzo, ma semplicemente un curioso dato statistico inerente la sua avventura in biancoblù, rilevato dal sempre puntuale Brenno Canevascini. Sabato scorso, nella sfida casalinga vinta contro il Davos, il temporaneo 1-1 realizzato dallo sniper ceco Matej Stransky ha permesso al 30.enne giurassiano di tagliare un traguardo notevole. Forse non il più invidiabile, appunto, ma pur sempre significativo. «In realtà lo apprezzo molto - ci racconta il nativo di Saint-Ursanne -. 400 reti sono tante, per la verità anche troppe (sorride, ndr.), eppure ne vado fiero. Significa infatti che qui ho potuto mettere radici, giocando con continuità. Sento insomma di essermi ritagliato un piccolo spazio nella gloriosa storia del club...