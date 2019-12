Matt D’Agostini portiere. Che ci crediate o meno, è successo proprio nell’ultimo derby. No, non in quello del 23 novembre alla Valascia, deciso da una sua doppietta. Ci riferiamo alla sfida di sei giorni fa, andata in scena sulla pista di «Locarno on Ice», dove alcuni giocatori di Ambrì Piotta e Lugano si sono divertiti pattinando con bambini e tifosi. Il tutto è stato documentato...