D’Agostini: «Il ritorno dopo il lungo calvario lo devo al supporto dei miei cari»

È il 23 ottobre 2020. Un venerdì. Il giorno in cui Matt D’Agostini festeggia il suo 34. compleanno. Lo fa scendendo sul ghiaccio in trasferta, a Losanna, dove il suo Ambrì Piotta viene sconfitto per 3-2. Il canadese firma un assist sul secondo gol dei leventinesi. Un piccolo regalo personale, in una serata altrimenti amara. Ma qualcosa non va. Il ginocchio sinistro dello sniper biancoblù è dolorante e non gli permette di esprimersi come vorrebbe. Due giorni dopo, a Rapperswil, la squadra di Luca Cereda si riscatta superando i sangallesi all’overtime, passando così il turno di Coppa Svizzera. Matt D’Agostini è di nuovo in pista, ma questa volta è palese che qualcosa lo tormenta. «Quel match rappresentò per me il punto di non ritorno - ci racconta il diretto interessato, a quasi un anno di distanza...