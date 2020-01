Sabato scorso avevamo lasciato Rocco Pezzullo nei corridoi della Valascia, dopo il successo sul Langnau. Emozionato, forse ancora incredulo per quel suo debutto in National League con l’Ambrì Piotta. Ieri mattina lo abbiamo incontrato di nuovo. Stessa pista, solo con più neve intorno. E più tempo per chiacchierare.

Sognava quell’esordio, quella maglia, quel pubblico in festa. Voleva...