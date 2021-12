«Il Lugano precipita, la pausa lo salverà?». Titolavamo così, l’8 novembre, alla prima sosta per le Nazionali. I bianconeri erano reduci da 5 sconfitte di fila. Non solo: avevano perso 7 delle ultime 8 partite e 11 delle ultime 14. Erano decimi in classifica con 26 punti in 24 gare e con una media di 1,08. Il pubblico della Cornèr Arena aveva iniziato a spazientirsi.

È trascorso poco più di un mese. Sembra passata una vita intera. «Dopo la pausa vedrete un’altra squadra», dissero in coro McSorley e Domenichelli. Ci hanno azzeccato. Da una sosta all’altra (la Nazionale si raduna oggi a Visp), il Lugano è rinato. Complici i rientri di Schlegel, Loeffel e Carr, ha ritrovato compattezza, fiducia e spirito combattivo. «Da metà novembre siamo stati la squadra migliore della lega», ha detto McSorley...