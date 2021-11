La voce è un pochino impastata, ma dopo un paio di squilli dall’altro capo del telefono ci giunge chiaro un «Buongiorno!». In Svizzera sono quasi le otto di sera, a Las Vegas invece nemmeno le undici di mattina. In passato Roman Hrabec, a quell’ora, sarebbe probabilmente stato sul ghiaccio assieme ai suoi compagni di squadra, intento ad allenarsi. Oggi, invece, non più: «La giornata tipo del giocatore di poker professionista inizia verso mezzogiorno e poi si protrae fino a notte fonda. Per questo, come forse si può intuire, mi sono alzato da poco (ride, ndr.)».

Un’idea poi divenuta realtà

Sì, proprio così. Roman Hrabec non è più un giocatore di hockey professionista, bensì un pokerista. Un cambiamento radicale, annunciato dallo stesso 25.enne ceco sul proprio profilo Instagram la scorsa estate....