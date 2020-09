Le temperature del weekend suggeriscono il contrario, ma l’inverno sta arrivando, come ben sanno gli appassionati di hockey. All’inizio del campionato mancano poco più di due settimane e le amichevoli di preparazione si stanno facendo sempre più intense ed emozionanti. Lo ha dimostrato il rocambolesco finale della partita andata in scena sabato a San Gallo tra Rapperswil e Lugano. I bianconeri – sempre in attesa di Carr e Kurashev – si sono imposti all’overtime grazie ad un preciso «polsino» di Boedker, dopo che Arcobello aveva trovato l’ormai insperato 3-3 a un secondo dalla terza sirena. In precedenza, per la squadra di Pelletier, erano andati a segno Fazzini e Lammer. Al Lugano restano ora due soli test prima di dare inizio alla stagione ufficiale. Ovvero i due derby amichevoli contro l’Ambrì...