Quella vinta venerdì scorso a Zugo è stata l’unica partita dell’Ambrì Piotta negli ultimi dodici giorni. In questo periodo i biancoblù hanno potuto recuperare le energie, allenarsi bene, svuotare l’infermeria e lanciare al meglio la rincorsa ai pre-playoff. Forse soltanto Giacomo Dal Pian avrebbe voluto andare avanti a giocare , dando continuità alla doppietta segnata alla Bossard Arena: «Finalmente mi sono sbloccato e per certi versi non mi sarebbe dispiaciuto poter sfruttare l’inerzia già la sera seguente. Allo stesso tempo, però, avevamo tutti bisogno di staccare e rifiatare. Dopo la seconda quarantena, tra la metà di febbraio e la metà di marzo, il calendario non ci ha dato tregua. Per un intero mese abbiamo giocato praticamente ogni due giorni. Ecco perché dopo il successo di Zugo ci sono...