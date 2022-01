Come regalo di Natale ai suoi tifosi, il Lugano ha messo sotto l’alberello bianconero Daniel Carr. L’attaccante canadese – 7 reti e 6 assist nelle 12 partite fin qui disputate in stagione – ha firmato un nuovo contratto valido per i prossimi tre campionati. È già diventato il beniamino del pubblico della Cornèr Arena, il 30.enne dell’Alberta: per il suo fiuto del gol, per le emozioni e la grinta che porta in pista, per l’energia che sprigiona ad ogni cambio.

«Mia moglie ed io – spiega Carr – siamo entusiasti di poter rimanere qui per i prossimi tre anni. Personalmente sono molto grato al club per la fiducia che ha riposto in me. Per la prima volta nella mia carriera, potrà davvero considerare una città come casa mia. E sono felice che questa città sia Lugano. Ieri mia moglie è andata a fare...