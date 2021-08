Daniel Carr: «So quello che devo fare»

Daniel Carr, atto secondo. Per davvero, questa volta. Dopo aver disputato otto partite nella passata stagione (4 gol e altrettanti assist), l’attaccante canadese è tornato a Lugano. Sì, è tornato in Ticino per restare, fortemente voluto dal direttore sportivo Hnat Domenichelli. «Sono entusiasta di essere nuovamente qui. Mia moglie mio raggiungerà solo tra un paio di settimane, ma pure lei – che mi aveva accompagnato nella mia prima esperienza ticinese – è davvero molto felice. Entrambi siamo pronti a vivere con gioia questo nuovo capitolo della nostra vita, sia familiare sia sportiva».

Benvenuta stabilità

Un anno fa Daniel Carr era sbarcato alla Cornèr Arena in un contesto non facile, tra coronavirus e il sogno di trovare un posto in NHL. Stavolta il 29.enne dell’Alberta rimarrà a Lugano almeno...