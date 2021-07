Daniel Carr torna a Lugano. La società bianconera ha infatti il annunciato l’ingaggio dell’attaccante canadese per la prossima stagione. L’attaccante canadese, 29 anni, aveva iniziato lo scorso campionato alla Cornèr Arena, disputando otto partite (4 gol, 4 assist). In seguito aveva trovato un accordo con i Washington Capitals. In NHL ha però giocato solo 7 partite, una delle quali nei playoff. «Siamo molto felici di ritrovare Daniel», ha detto il direttore sportivo Hnat Domenichelli. «Non vediamo l’ora di averlo con noi per un intero campionato giocato davanti al nostro pubblico di cui lui potrà diventare un beniamino». Il nordamericano raggiungerà i compagni di squadra nei primi giorni di agosto quando le pratiche amministrative saranno state ultimate.