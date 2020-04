È finita l’avventura in terra bernese dell’attaccante ticinese Daniele Grassi, in scadenza di contratto. Gli Orsi hanno comunicato sui loro social media che non è loro intenzione rinnovarlo, e lo stesso dicasi per Matthias Bieber. Grassi è quindi libero di cercarsi un’altra squadra. Il bellinzonese negli ultimi due anni è sceso in pista 58 volte con la maglia del Berna in stagione (5 punti) e 15 nei playoff (4 punti), coronati nel 2019 con il titolo di campione svizzero. In precedenza Grassi aveva militato in NLA due anni a Kloten e cinque ad Ambrì, la squadra in cui ha fatto le giovanili.