«Cresciuto nel settore giovanile biancoblù, Daniele in carriera ha disputato 398 partite in Nationl League con le maglie di Ambrì, Kloten e Berna totalizzando complessivamente 102 punti (55 gol e 47 assist)», si legge in un comunicato del club. «L’ala classe ’93 torna in Leventina dopo quattro stagioni oltre Gottardo, con in tasca una Coppa Svizzera conquistata con il Kloten nel 2017 e un titolo di campione svizzero conquistato con il Berna nella stagione 2018/2019».