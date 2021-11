Cinque anni in bianconero non si dimenticano, ma Dario Bürgler non è soltanto il grande ex in questa fitta stagione di derby. A suon di gol pesanti, infatti, lo svittese è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Luca Cereda. Quando il trascinatore Pestoni si è bloccato (Inti non segna da 8 partite), è stato Bürgler a caricarsi sulle spalle il peso di un attacco sterile. In 23 partite, Dario ha segnato 8 reti. Nelle ultime 6 ne ha realizzate 4, 3 delle quali decisive. Martedì sera, ad esempio, ha aperto le danze nel 2-0 contro l’Ajoie. «Sono numeri che fanno bene, ma per me l’hockey non è una questione individuale. Non mi è mai piaciuto parlare dei singoli, neanche quando il singolo sono io. I miei progressi personali dipendono da quelli della mia linea. Con Heim e Kneubühler ho...