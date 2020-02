È stato l’Ambrì Piotta a vincere con pieno merito il sesto e ultimo derby stagionale giocato a porte chiuse. I biancoblù si sono imposti in una Cornèr Arena desolatamente vuota con il punteggio di 4-1.

Il Lugano però non piange, anzi. I bianconeri possono ringraziare il Losanna, che battendo il Berna ha condannato gli Orsi ai playout. Nei quarti di finale la squadra di Serge Pelletier affronterà gli ZSC Lions primi in classifica. Un’ultima giornata tanto surreale quanto incredibile, allora. E adesso non rimane che attendere lunedì, quando la Lega si riunirà per decidere come procedere per playoff e playout.

LA DIRETTA

L’ultimo derby stagionale va ai leventinesi.

A trovare ancora la rete è però l’Ambrì grazie a Zwerger che a 45 secondi dalla fine infila a porta vuota.

59’15’’ 4-1 dell’Ambrì con Dominic Zwerger

55’30’’ È ancora Suri a provarci da media distanza. Poco dopo Lammer sbaglia malamente da ottima posizione. A due minuti dal termine Pelletier chiama il “time-out”, mentre il tabellone della Cornèr Arena proietta il finale di Losanna-Berna che premia i bianconeri. Il finale di partita vede il Lugano in 6 uomini di movimento e senza il portiere;

52’25’’ L’Ambrì ha a disposizione una superiorità numerica (espulso Walker): a rendersi pericoloso è il solo Plastino.

In casa bianconera la chance per rientrare si palesa al 48’43’’, quando Fohrer si fa penalizzare. Un’altra superiorità numerica per la banda di Pelletier: McIntyre e Fazzini hanno sul bastone il disco del 2-3, ma non riescono a concretizzare.

48’43’’ Penalità per bastone alto a Tobias Fohrler (HC Ambrì)

Il Lugano è chiamato a rimontare. Al 47’ Lammer viene anticipato sul più bello dopo suggerimento dalla destra di Fazzini.

45’39’’ Rete dell’Ambrì di Robert Sabolic. In 5 contro 4 l’Ambrì ne approfitta subito: il gol, dopo un lungo digiuno, lo trova Sabolic su assist di Flynn.

Il nuovo parziale dice Ambrì 3, Lugano 1.

Per i bianconeri le cose si complicano al 44’34’’, quando Bürgler si fa mandare sulla panchina dei penalizzati.

44’34’’ Penalità per ostruzione a Dario Bürgler (HC Lugano)

43’40’’ È Suri a rendersi pericoloso con un polsino secco: blocca Manzato.

Dal Pian sfrutta una dormita di Vauclair e Loeffel e da dietro la porta serve un cioccolatino a Hofer, che non esita a scartarlo. È il 2-1 biancoblù.

41’24’’ Vantaggio dell’Ambrì Piotta con Fabio Hofer 1-2

Il periodo conclusivo inizia con una doppia conclusione bianconera: prima è Walker a sparare alto, poi Suri a impegnare Manzato.

21.25 Inizio del terzo tempo

Parziali sulle altre piste dopo 40’: Davos - Rapperswil 1-3. Friburgo - Gineva 0-2. Losanna - Berna 2-1. Langnau - Bienne 2-1. ZSC Lions - Zugo 4-1.

21.09 Fine del secondo tempo

Alla seconda sirena Lugano e Ambrì si lasciano sull’1-1. Bianconeri meglio nei primi 10’, prima di andare in bambola e subire il pareggio di D’Agostini. Il bilancio dei tiri dice HCL 12 HCAP 6.

38’20’’ Flynn spaventa il Lugano con una deviazione da sottomisura. La reazione dei bianconeri sta tutta in una conclusione dalla blu di Fazzini, bloccata da Manzato.

La superiorità numerica del Lugano si chiude con gli spunti di Suri (molto pericoloso) e Lammer. A cinque dalla fine il derby è in perfetta parità.

33’28’’ Pareggio dell’Ambrì grazie a Matt D’Agostini in shorthand 1-1

Al 31’40’’ il Lugano sfiora il raddoppio: McIntyre recupera il disco in zona neutra e lo serve a Bertaggia, rapido a sua volta a servire Klasen che però spara a lato. Al 32’40’’ i bianconeri possono beneficiare di una nuova superiorità numerica, dopo fallo di Dotti. Una volta di più il power-play dei padroni di casa risulta inconcludente. L’Ambrì, non a caso, ne approfitta.

L’Ambrì prova a riorganizzare le idee e al 27’30’’ è Isacco Dotti a provarci in back-hand: Schlegel dice di no. Si giunge a metà partita con i bianconeri maggiormente in controllo rispetto al primo tempo.

25’52’’ viene penalizzato Zwerger (2’+10’ per carica alla balaustra). Con l’uomo in più il Lugano scaglia solo un paio di conclusioni verso Manzato. Tiri, questi, invero innocui. Quasi per caso l’occasionissima per i bianconeri si presenta al rientro sul ghiaccio del quinto uomo dell’Ambrì: dopo un rimpallo il disco finisce sul bastone di Bürgler che da sottomisura non riesce però a superare Manzato.

Al 23’ un diagonale di Dotti sbuca all’ultimo davanti a Schlegel, comunque ben posizionato. Da parte sua il Lugano ci prova dalla distanza con Lajunen poco prima del 25’: nessun problema per Manzato che ha la visuale libera.

Il vantaggio bianconero viene assegnato a Wellinger. La deviazione decisiva è di un difensore biancoblù.

21’27 Lugano in vantaggio. Rete assegnata a Thomas Wellinger 1-0

Il terzo centrale si apre con un’iniziativa personale di Chiesa, arginato da Manzato. Il Lugano insiste e al 21’27’’ trova la rete del vantaggio con Walker, abile a sporcare una conclusione di Wellinger dalla blu. Gli arbitri preferiscono ricontrollare al video: è gol.

20.33 Inizio del secondo tempo

Parziali sulle altre piste dopo i primi 20’: Davos - Rapperswil 1-2. Friburgo - Ginevra 0-1. Losanna - Berna 0-0. Langnau - Bienne 1-0. ZSC Lions - Zugo 2-0.

20.15 Fine del primo tempo

Nei primi venti minuti l’Ambrì Piotta ha tirato 10 volte, il Lugano 6.

Il primo periodo si chiude con i leventinesi a tenere sempre in scacco l’avversario. L’ultima occasione capita sul bastone di Hofer, ma si va alla pausa a reti inviolate.

Tra il 12’ e il 17’ l’Ambrì mette in difficoltà i bianconeri con il suo tradizionale forecheck. In questa fase del gioco le occasioni faticano tuttavia a presentarsi da un lato come dall’altro. Al 18’30’’ è quindi Flynn a intrufolarsi nello slot e a flirtare con la rete. Schlegel e la difesa dell’HCL si salvano in qualche modo.

11’10’’ Penalità per sgambetto a Dario Bürgler (HC Lugano)

Si pareggia il conto delle penalità. Sulla panchina dei cattivi ci finisce Bürgler per uno sgambetto. L’Ambrì fatica nel primo minuto, poi sono Müller (da posizione defilata) e Hofer (con una deviazione sotto porta) a sfiorare il vantaggio ospite.

07’09’’ Penalità per aggancio a Dominic Zwerger (HC Ambrì)

L’austriaco si fa quindi espellere e in 5 contro 4 i bianconeri cercano il vantaggio a più riprese: né Riva né Klasen trovano però il pertugio giusto. E al 10’ il derby è ancora fermo sullo 0 a 0.

03’10’’ Penalità per sgambetto a Noele Trisconi (HC Ambrì)

Al 3’10’’ la squadra di Pelletier è in superiorità numerica. Il disco gira abbastanza bene e Chorney ha una buona opportunità: il suo tiro è però troppo centrale. A non centrare il bersaglio subito dopo è invece Klasen.

Al 6’30’’ il Lugano recupera il disco nella zona neutra e parte in contropiede: è Bertaggia a provarci, ma Manzato è sempre vigile. Non passano 30 secondi e Müller ben assistito da Zwerger fa la barba al palo.

00’14’’ Penalità per bastone alto a Linus Klasen (HC Lugano)

Dopo soli 14 secondi Linus Klasen finisce sulla panchina dei penalizzati per un bastone alto. Con l’uomo in più l’Ambrì è subito pericoloso in mischia, ma Schlegel blocca Trisconi. Ci prova poi Plastino: Schlegel è ancora attento. Poco prima del rientro dello svedese è quindi Zwerger a impensierire il portiere bianconero.

Al 2’40’’ arriva la prima occasione del Lugano. Bertaggia scappa in velocità alla difesa biancoblù ma il suo tiro viene intercettato dalla spalla di Manzato.

19.45 Fischio d’inizio del primo tempo

IL TABELLINO

Lugano – Ambrì Piotta 1-4 (0-0, 1-1, 0-3)

Reti: 21’27’’ Wellinger 1-0. 33’28’’ D’Agostini (in 5c4!, esp. Dotti) 1-1. 41’24’’ Hofer (Dal Pian) 1-2. 45’39’’ Sabolic (Flynn, in 4c5, esp. Bürgler) 1-3. 59’15’’ Zwerger (Plastino) 1-4.

Arbitri: Lemelin/Mollard; Fuchs/Cattaneo. Penalità: 4x2’ c. Lugano; 5x2’ + 10’ (Zwerger) c. Ambrì Piotta.

Lugano: Schlegel; Chorney, Wellinger; Klasen, McIntyre, Bertaggia; Chiesa, Riva; Walker, Lajunen, Suri; Loeffel, Vauclair; Fazzini, Sannitz, Lammer; Morini, Jecker; Bürgler, Romanenghi, Zangger.

Ambrì Piotta: Manzato; Plastino, Ngoy; D’Agostini, Flynn, Sabolic; Fora, Dotti; Hofer, Müller, Zwerger; Fohrler, Fischer, Trisconi, Goi, Bianchi; Pezzullo; Mazzolini, Dal Pian, Hinterkircher; Schwab.

Note: Lugano senza Postma e Ryno (stranieri in sovrannumero); Ambrì privo di Rohrbach, Kneubühler, Jelovac, Kostner, Payr, Pinana, Incir (tutti infortunati) e Novotny (ammalato). Dal 57’58’’ al 59’15’’ Lugano senza portiere.

GLI ALTRI RISULTATI

Davos – Rapperswil 5-3. Friburgo – Ginevra 1-6. Losanna – Berna 3-2. Langnau – Bienne 4-2. ZSC Lions – Zugo 4-1.

LA CLASSIFICA FINALE DELLA REGULAR SEASON

NLA, 50. giornata: 1. ZSC Lions 91. 2. Zugo 90. 3. Davos 89. 4. Ginevra 89. 5. Bienne 78. 6. Losanna 75. 7. Friburgo 73. 8. Lugano 69. 9. Berna 68. 10. Ambrì Piotta 63. 11. Langnau Tigers 63. 12. Rapperswil-Jona Lakers 52.

Quarti di finale dei playoff: ZSC Lions – Lugano. Zugo – Friburgo. Davos – Losanna. Ginevra – Bienne.

